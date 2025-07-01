Трамп пошутил на тему побега мигрантов из центра «Аллигатор Алькатрас»

Трамп заявил, что из центра содержания нелегалов придется бежать от аллигаторов

Президент США Дональд Трамп дал совет мигрантам, как спастись от хищников в случае побега из нового центра содержания нелегалов «Аллигатор Алькатрас». Слова американского лидера приводит Daily Mail.

Глава Белого дома заявил, что желающим совершить побег мигрантам нужно бежать по кривой траектории, чтобы увернуться от зубастой пасти хищников. В беседе с журналистами Трамп показал жестом эту извилистую линию.

«Ваши шансы повышаются примерно на 1%, понятно? Не очень уж хорошо», — отметил президент США.

1 июля Трамп принял участие в церемонии открытия центра содержания мигрантов, который окружен болотами с аллигаторами. Лагерь открыли в национальном парке Эверглейдс во Флориде на месте заброшенного учебного аэродрома. Местные чиновники называют изолятор «Аллигатор Алькатрас». Ожидается, что там будут содержаться до пяти тысяч человек.

Ранее «пограничный царь» США рассказал об угрозах из-за депортации мигрантов.