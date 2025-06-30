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Трамп посетит окруженный аллигаторами изолятор для мигрантов

Reuters: Трамп посетит окруженный аллигаторами изолятор для мигрантов
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп 1 июля примет участие в церемонии открытия центра содержания мигрантов, который окружен болотами с аллигаторами. Об этом сообщает Reuters.

Лагерь будет открыт в национальном парке Эверглейдс во Флориде. Отмечается, что центр будет располагаться на месте заброшенного учебного аэродрома. Местные чиновники называют изолятор «Аллигатор Алькатрас». Ожидается, что там будут содержаться до пяти тысяч человек.

Руководитель Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) Томас Хоман, которого также называют «пограничным царем», сообщил, что вынужден жить отдельно от жены и детей из-за угроз, которые поступают в его адрес из-за профессиональной деятельности.

6 июня в Парамаунте, в пригороде Лос-Анджелеса, вспыхнули уличные беспорядки из-за антимигрантских рейдов. Население этого города на 80% состоит из латиноамериканцев, поэтому действия Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) спровоцировали всплеск недовольства.

Ранее в Верховном суде США проголосовали по проекту о депортации мигрантов в третьи страны.

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