В США пообещали посадить Трамп в тюрьму в случае прихода демократов к власти

Политик Бэннон: Трамп может оказаться в тюрьме, если демократы придут к власти

Президент США Дональд Трамп может оказаться в тюрьме, если на следующих выборах победит кандидат от Демократической партии. Об этом заявил Стив Бэннон, бывший советник Трампа, в ходе интервью, раскритиковав республиканцев за излишний оптимизм после прошлых побед.

Бэннон подчеркнул, что республиканцы «пребывают в эйфории» от предыдущих успехов, забывая о реальной политической борьбе.

«Демократы сделают все, чтобы остановить Трампа, включая импичмент и уголовное преследование. Мы обманываем себя, если думаем, что оппоненты не пойдут на крайние меры. Для них Трамп — главная угроза, и они уничтожат его любыми способами», — заявил он.

21 марта бывший президент США Джо Байден сообщил о планах собирать средства, участвовать в предвыборной кампании и делать все необходимое, чтобы демократы вернули утраченные политические позиции. Отмечается. что в феврале Байден провел переговоры с новым председателем Национального комитета Демократической партии Кеном Мартином и предложил ему свою помощь для того, чтобы восстановить популярность партии.

Ранее Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы его связях с Россией.