В Якутии пропал подросток

В Сунтарском районе Якутии пропал 14-летний подросток
В Сунтарском районе Якутии ищут 14-летнего подростка, который пропал рядом с рекой Вилюй. Об этом сообщили изданию 14.RU в Службе спасения республики.

По информации ведомства, ночью 12 мая родители мальчика подали в полицию заявление о его пропаже.

«Мальчик играл на реке с друзьями и пропал. Вероятно, он утонул, но пока факт не является доказанным», — заявили в службе.

По данным 14.RU, на поиски ребенка вышли два спасателя Сунтарского контрольно-спасательного пункта и девять местных жителей.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома после конфликта с матерью. Мальчик перестал выходить на связь 10 мая. По словам матери пропавшего, 9 мая она поссорилась с сыном из-за плохих оценок. После этого мальчик ушел из дома.

30 апреля в Тульской области пропала семилетняя девочка. В тот день она не вернулась домой с прогулки.

Ранее пропавших в Петербурге сестер нашли живыми во Владимирской области.

 
