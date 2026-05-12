Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Петербурге 14-летний подросток пропал после ссоры с матерью

78.ru: в Петербурге ищут подростка, пропавшего после ссоры с матерью
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома после конфликта с матерью, мальчик перестал выходить на связь 10 мая. Об этом сообщает 78.ru.

По словам матери пропавшего, 9 мая она поссорилась с сыном из-за плохих оценок. После этого мальчик ушел из дома, его местонахождение до сих пор неизвестно. К поискам несовершеннолетнего привлечены полиция и волонтеры отряда «Северо-Запад».

На момент пропажи молодой человек был одет в серую жилетку, красные спортивные штаны и белые кроссовки. Известно, что ранее мальчик никогда не убегал из дома.

До этого в Петербурге 11-летняя балерина сбежала из дома ночью, девочку нашли в магазине. Росгвардейцы отвезли ребенка в 78-й отдел полиции, чтобы вызвать родителей. По дороге школьница рассказала, что занимается балетом, и из-за этого ей запретили есть сладкое. Она дождалась, когда мать уснет, взяла ее банковскую карту и отправилась за конфетами.

Ранее в Омске двое братьев-школьников ушли кататься на самокатах и пропали.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!