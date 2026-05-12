В Петербурге 14-летний подросток пропал после ссоры с матерью

В Санкт-Петербурге разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома после конфликта с матерью, мальчик перестал выходить на связь 10 мая. Об этом сообщает 78.ru.

По словам матери пропавшего, 9 мая она поссорилась с сыном из-за плохих оценок. После этого мальчик ушел из дома, его местонахождение до сих пор неизвестно. К поискам несовершеннолетнего привлечены полиция и волонтеры отряда «Северо-Запад».

На момент пропажи молодой человек был одет в серую жилетку, красные спортивные штаны и белые кроссовки. Известно, что ранее мальчик никогда не убегал из дома.

