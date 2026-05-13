Россиянам сообщили о регионах, где высок риск заразиться клещевым энцефалитом

Роспотребнадзор опубликовал список эндемичных регионов по клещевому энцефалиту в каждом округе России. Он размещен в Telegram-канале ведомства.

В Центральном федеральном округе высокий риск заражения клещевым энцефалитом в Ивановской, Костромской, Московской (Дмитровском и Талдомском районах), Тверской и Ярославской областях.

В Северо-Западном федеральном округе следует опасаться клещей в Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Калининградской областях, Карелии и Коми.

В Южном федеральном округе эндемичными являются Крым и Севастополь, в Приволжском федеральном округе — Кировская, Нижегородская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, Пермский край, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Удмуртия.

В Уральском федеральном округе клещи опасны в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и ХМАО, в Сибирском федеральном округе — в Республике Алтай, Алтайском крае, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, Красноярском крае, Тыве и Хакасии.

В Дальневосточном федеральном округе необходимо принять меры предосторожности в Амурскаой, Сахалинской областях, Бурятии, Забайкалье, ЕАО, Приморье, Якутии и Хабаровском крае.

