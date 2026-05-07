Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

В российских клещах нашли опасные для человека инфекции

«Известия»: в российских клещах нашли четыре опасных экзотических вируса
Tatevosian Yana/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера завершили масштабное исследование вирусов, переносимых иксодовыми клещами на северо-западе России. Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты выяснили, что из найденных микроорганизмов для здоровья человека могут представлять угрозу вирус клещевого энцефалита, а также вирусы Мукава, Нуомин, Бэйцзинский наировирус и вирус Гакугса. Также в пробах обнаружили генетические последовательности четырех ранее неизвестных вирусов.

Исследователи утверждают, что в организме клещей может происходить обмен фрагментами генома между вирусами, что способно привести к появлению новых вирусных форм.

В публикации отмечается, что в исследовании использовали пробы 42 клещей таежного и европейского видов, которых собрали в период 2021-2023 годов на территории Архангельской, Ленинградской и Псковской областей, в Карелии и Санкт-Петербурге.

До этого в российском офисе ВОЗ рассказали, что для того чтобы обезопасить себя от укусов клеща, необходимо носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности.

Ранее россиян предупредили о начале пика активности клещей.

 
Теперь вы знаете
Ответ Киеву за срыв перемирия, НДС на покупки за рубежом и будущая пенсия блогеров. Главное за 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!