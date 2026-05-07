В российских клещах нашли опасные для человека инфекции

Специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера завершили масштабное исследование вирусов, переносимых иксодовыми клещами на северо-западе России. Об этом сообщает газета «Известия».

Эксперты выяснили, что из найденных микроорганизмов для здоровья человека могут представлять угрозу вирус клещевого энцефалита, а также вирусы Мукава, Нуомин, Бэйцзинский наировирус и вирус Гакугса. Также в пробах обнаружили генетические последовательности четырех ранее неизвестных вирусов.

Исследователи утверждают, что в организме клещей может происходить обмен фрагментами генома между вирусами, что способно привести к появлению новых вирусных форм.

В публикации отмечается, что в исследовании использовали пробы 42 клещей таежного и европейского видов, которых собрали в период 2021-2023 годов на территории Архангельской, Ленинградской и Псковской областей, в Карелии и Санкт-Петербурге.

До этого в российском офисе ВОЗ рассказали, что для того чтобы обезопасить себя от укусов клеща, необходимо носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности.

Ранее россиян предупредили о начале пика активности клещей.