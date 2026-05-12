Россиянам рассказали, как не заразиться от насекомых

Врач Мелерзанов: перед поездкой за границу важно сделать прививку от инфекций
Для того чтобы избежать заражения от насекомых во время прогулок на природе, важно следовать ряду простых правил. Об этом aif.ru рассказал заместитель исполнительного директора Института биофизики будущего МФТИ, кандидат медицинских наук Александр Мелерзанов.

По словам специалиста, защититься от укусов насекомых помогут закрытая одежда и обувь, а также использование репеллентов. При этом сразу после возвращения с прогулки домой необходимо тщательно осматривать себя и питомцев на наличие клещей. Кроме того, в помещениях следует устанавливать москитные сетки.

«Еще одна причина распространения зоонозных инфекций — активные перелеты в тропические страны. Поэтому тропические заболевания у жителей России стали выявляться чаще. А кроме того, диагностические мощности и точность определения патогенов значительно возросли, что позволяет определять новые вирусы», — предупредил врач.

Перед поездкой в тропические страны эксперт посоветовал заранее делать прививки от инфекций, характерных для этой местности. Особенно важно это сделать тем, кто планирует покидать территорию отеля.

Больше половины россиян до этого рассказали, что привыкли не защищаться от укусов клещей во время выездов на природу. Согласно результатам исследования kp.ru, 52% респондентов никак не защищаются от клещей. При этом одни из этих россиян уверены, что не встретят этих паразитов дома, а в лес они вовсе не ходят. Другие опрошенные заявили, что не принимают меры даже во время прогулок на природе, надеясь, что не встретят там клещей.

Ранее в нескольких регионах России выросло число укусов клещей.

 
