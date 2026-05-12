Россияне стали чаще грустить

ВЦИОМ: индекс счастья среди россиян опустился до 52-го пункта
По итогам апреля индекс счастья россиян составил 52 пункта из 100 возможных. Это видно из инфографики, опубликованной на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно этим данным, в марте показатель счастья был на четыре пункта выше. В материале поясняется, что такой рейтинг выстраивается из ответов на вопросы респондентов: «если говорить в целом, Вы счастливы или нет?» Тех, кто считает себя определенно счастливыми также стало меньше. Показатель упал на 2 пункта.

Отмечается, что индекс счастья за апрель среди россиян стал самым низким с сентября 2011 года, когда он составил 41 пункт. Счастливее всего граждане России чувствовали себя в декабре 2025 года. Тогда индекс поднимался до 66 пункта и после нового года начал снижение.

28 апреля ВЦИОМ оценил позитивный настрой россиян, отметив, что он вырос до 35%, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с январем.

Индекс эмоциональной оценки сохранился на уровне 11 пунктов, а показатель напряженности немного вырос, при этом напряжение в основном носит внутренний характер.

