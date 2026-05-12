Россияне стали чаще грустить

По итогам апреля индекс счастья россиян составил 52 пункта из 100 возможных. Это видно из инфографики, опубликованной на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно этим данным, в марте показатель счастья был на четыре пункта выше. В материале поясняется, что такой рейтинг выстраивается из ответов на вопросы респондентов: «если говорить в целом, Вы счастливы или нет?» Тех, кто считает себя определенно счастливыми также стало меньше. Показатель упал на 2 пункта.

Отмечается, что индекс счастья за апрель среди россиян стал самым низким с сентября 2011 года, когда он составил 41 пункт. Счастливее всего граждане России чувствовали себя в декабре 2025 года. Тогда индекс поднимался до 66 пункта и после нового года начал снижение.

28 апреля ВЦИОМ оценил позитивный настрой россиян, отметив, что он вырос до 35%, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с январем.

Индекс эмоциональной оценки сохранился на уровне 11 пунктов, а показатель напряженности немного вырос, при этом напряжение в основном носит внутренний характер.

