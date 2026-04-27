Россиянам рассказали, почему погода влияет на настроение

Психолог Шамсутдинов: погода влияет на уровень серотонина в организме
Изменения погоды действительно могут влиять на настроение. Например, солнечные дни способны поднять уровень серотонина (гормона счастья), делая человека более активным, общительным и оптимистичным. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов.

«Но стоит лишь небу затянуться облаками, как настроение начинает меняться. Хмурые дни часто ассоциируются с апатией, снижением энергии и даже депрессией. Это не просто совпадение: исследования показывают, что у людей в дождливую погоду увеличивается вероятность проявления негативных эмоций», — отметил специалист.

Еще один аспект, по его словам, — сезонные изменения: зима с ее короткими днями и серым небом часто вызывает сезонное аффективное расстройство (САР).

Психолог Дарья Яушева до этого говорила, что в современной психологии большое внимание уделяется установкам — тому, что думает, как относится к происходящему человек, в том числе, в отношении погоды. Таким образом, ненастье может и снижать настроение, и вызывать ощущение покоя — в зависимости от контекста, психического состояния, личных ассоциаций и установок.

