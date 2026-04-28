Позитивная Россия: ВЦИОМ оценил эмоциональное состояние россиян

ВЦИОМ: каждый третий россиянин назвал себя жизнерадостным

Доля россиян с позитивным настроем выросла до 35%, увеличившись на 1 процентный пункт по сравнению с январем. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам весеннего исследования социально-психологического состояния общества.

Согласно результатам, общий эмоциональный фон в стране остается положительным. Индекс эмоциональной оценки сохранился на уровне 11 пунктов, а показатель напряженности немного вырос, при этом напряжение в основном носит внутренний характер.

Чаще других позитивный настрой демонстрируют представители «цифрового поколения» и те, кто получает информацию из разных источников — как из интернета, так и с телевидения.

В то же время увеличилась доля «тревожных» — до 25% (+2 п.п.). Негативные эмоции чаще проявляют младшие миллениалы, активные интернет-пользователи и жители крупных городов.

Группа «сдержанных» сократилась до 22% (−3 п.п.) и переместилась со второго на третье место. Наиболее характерно такое состояние для представителей старших поколений. При этом доля «возбужденных» осталась без изменений и составила 18%, заключили исследователи.

