Площадь пожара в ангаре в Долгопрудном выросла

Площадь пожара в подмосковном Долгопрудном составляет 2550 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве уточнили, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. Известно, что огонь перешел на соседние строения.

Пожар в ангаре в Долгопрудном произошел на проспекте Строителей днем 12 мая. По данным МЧС России, есть угроза распространения огня на соседние строения. Площадь пожара на тот момент составляла 600 «квадратов».

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», в ангаре может находиться пункт приема металлолома и мусоросортировочный комплекс.

Черный столб дыма от пожара виден жителям разных районов Долгопрудного, уточняет канал. По словам очевидцев, огонь быстро распространяется, поэтому есть вероятность, что площадь пожара еще увеличится. К тушению привлекли вертолет.

