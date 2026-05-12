Камчатский предприниматель передал мошенникам 32 млн рублей

Мошенники, представившиеся сотрудниками ФСБ, выманили у камчатского бизнесмена свыше 32 млн рублей. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

«Мошенники, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ, убедили 57-летнего предпринимателя в угрозе его сбережениям. Он передал курьеру более 32 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, только в апреле ущерб от мошенников, использующих цифровые технологии, превысил 68 млн рублей. Всего с начала года зафиксировано более 240 фактов хищения денежных средств у граждан на сумму 145 млн рублей.

До этого жертвой мошенников стал 64-летний пенсионер из Башкирии. Как рассказал пострадавший, он общался с неизвестными чуть больше недели. Во время первого звонка аферисты представились сотрудниками Пенсионного фонда и потребовали данные, которые были нужны якобы для перерасчета пенсии.

Позже ему пригрозили уголовной ответственностью за перевод денег в другую страну и финансирование терроризма. Чтобы избежать таких последствий, его убедили снять все свои сбережения.

В результате одному курьеру от отдал пять миллионов рублей, второму — более 16. Всего он отдал неизвестным почти 22 миллиона рублей.

Ранее россиянка записалась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей.

 
