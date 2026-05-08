Россиянка записалась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей

Пожилая женщина из Ставропольского края лишилась более 10 миллионов рублей из-за позвонивших ей «медиков». Об этом сообщает управление МВД по региону.

Неизвестные предложили 71-летней россиянке пройти диспансеризацию в Ставрополе, на что она согласилась и переехала в этот город. Чтобы «прикрепиться» к больнице по новому адресу, она продиктовала код из сообщения.

После этого лжесотрудник «Госуслуг» потребовал, чтобы пострадавшая сказала их приложение. Также ей необходимо было открыть новый счет. Жительница Ставрополья выполняла все требования аферистов.

«Только когда пострадавшая не получила доступ к так называемому «безопасному счету», а псевдо-сотрудники перестали выходить на связь, пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенников», – сообщается в публикации.

Всего она отдала неизвестным 17 миллионов рублей. По факту произошедшего в полиции возбудили уголовное дело.

Сотрудники МВД напомнили, что «безопасных счетов» не существует. Любые угрозы, связанные с этим понятием, являются выдумкой мошенников.

Ранее два брата, выдававших себя за ближневосточных бизнесменов, обманули людей на $21 млн.