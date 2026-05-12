Пенсионер из Башкирии лишился почти 22 млн рублей, поверив в перерасчет пенсии

64-летний пенсионер стал жертвой мошенников после звонка по сотовому телефону. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Как рассказал сам пострадавший, он общался с неизвестными чуть больше недели. Во время первого звонка аферисты представились сотрудниками Пенсионного фонда и потребовали данные, которые были нужны якобы для перерасчета пенсии.

Позже ему пригрозили уголовной ответственностью за перевод денег в другую страну и финансирование терроризма. Чтобы избежать таких последствий, его убедили снять все свои сбережения.

Когда пенсионер отправился в банк, сотрудники предупредили его о мошенниках и стали беседовать на эту тему, но мужчина сказал, что снимает деньги ради покупки недвижимости.

В результате одному курьеру от отдал пять миллионов рублей, второму – более 16. Всего он отдал неизвестным почти 22 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

