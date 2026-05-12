Аэропорт Сухума предложили сделать запасным для Сочи

Президент Гунба: аэропорт «Сухум» мог бы стать запасным для Сочи

Президент Абхазии Бадра Гунба заявил в интервью ТАСС, что аэропорт «Сухум» имени В. Г. Ардзинбы мог бы стать запасной воздушной гаванью для аэропорта Сочи.

«К сожалению, бывают определенные некомфортные условия для тех, кто прибывает в сочинский аэропорт. Сухумский мог бы быть запасным аэропортом. Мы знаем, что запасной аэропорт [для Сочи] сегодня — аэропорт Минеральные Воды», — отметил Гунба.

Он добавил, что сухумский аэропорт мог бы стать для Сочи более удобной запасной площадкой, ведь пассажиры, планировавшие рейс в Сочи, могут добраться до города на электричке.

2 апреля Минтранспорта РФ сообщало, что в Абхазии введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Сухум» имени В.Г. Ардзинба.

7 мая в аэропорту Сочи задержали 60 рейсов, еще восемь отменили.

Ограничения вводились из-за режима опасности БПЛА. Министерство обороны РФ тогда заявило, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 347 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Абхазия приняла первый широкофюзеляжный самолет из России.