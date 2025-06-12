Абхазия приняла первый широкофюзеляжный самолет из России

Первый широкофюзеляжный самолет из Москвы прилетел в международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинбы. Об этом сообщает Минэнерго Абхазии в Telegram-канале.

Это самолет авиакомпании iFly. На его борту находились 350 человек. Воздушное судно прибыло в абхазскую столицу из Москвы в 07:50 по местному времени.

Пассажиров этого рейса встретили министр энергетики Абхазии Батал Мушба, и. о. замминистра энергетики Давид Габелия, начальник управления транспорта министерства энергетики Астамур Бганба.

7 февраля Абхазия приняла первый более чем за 30 лет рейс из России. Это был тестовый рейс из Москвы, прибывший в сухумский аэропорт. Полностью воздушная гавань возобновила работу 1 мая.

До начала 1990-х из аэропорта «Сухум» совершались рейсы самолетов во многие города СССР, вертолеты перевозили пассажиров по республике. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч человек в сутки, зимой до 1 тысячи. Воздушная гавань закрылась для полетов в 1993 году. В ноябре 2023 года Абхазия и РФ заключили соглашение о государственно-частном партнерстве, направленном на восстановление воздушной гавани.

Ранее открытие авиасообщения с Абхазией назвали возможностью для развития экономики республики.