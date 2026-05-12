В Туапсе рассказали о ходе очистки береговой линии от водомазутной смеси

В Туапсе с берега вывезли более 27,7 тыс. кубометров загрязненного грунта

В Туапсе с береговой линии собрали и вывезли более 27,7 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщается в Telegram-канале Оперативного штаба Краснодарского края.

Там уточнили, что в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, который произошел из-за атаки украинских беспилотников, участвуют 103 единицы техники и 546 человек, в числе которых специалисты МЧС России.

8 мая заместитель начальника спасательной службы Туапсинского муниципального округа Феникс Кесов заявил, что к работе по очистке прибрежной территории Туапсе от нефтепродуктов начали допускать волонтеров. Специалист объяснил, что изначально из-за разлива нефтепродуктов территория была закрыта для всех, кроме специалистов.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

Мэр города Сергей Бойко заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Ранее в Туапсе после украинских атак обследовали более 250 помещений.