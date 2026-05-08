В Туапсе начали пускать волонтеров на очистку берега от нефтепродуктов

К работе по очистке прибрежной территории Туапсе от нефтепродуктов начали допускать волонтеров. Об этом kp.ru сообщил заместитель начальника спасательной службы Туапсинского муниципального округа Феникс Кесов.

Специалист объяснил, что изначально из-за разлива нефтепродуктов территория была закрыта для всех, кроме специалистов.

«Волонтеры приходили. Но когда мазута было много, убирать могли только специализированные организации. Пускать людей мы не имели права», — подчеркнул он.

Однако, по словам спасателя, некоторые «волонтеры» приезжали на берег только ради фотографий. Они надевали защитные костюмы, намеренно мазались мазутом и делали снимки на фоне грязного пляжа, после чего быстро уезжали. В ответ на просьбы о работе «помощники» сразу отказывались и убегали.

Сейчас на пляже трудятся примерно 200 волонтеров, большая часть из которых является сотрудниками администраций различных муниципалитетов Кубани. Эксперт рассказал, что территорию поделили на квадраты, за каждый из которых отвечает конкретный город или район. Волонтеры собирают загрязненную гальку и мусор вручную.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников.

Мэр города Сергей Бойко заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Ранее женщинам запретили убирать мазут в Туапсе из-за репродуктивного здоровья.

 
