В Туапсе после украинских атак обследовали более 250 помещений

В Туапсе проверили более 250 поврежденных помещений после атаки БПЛА ВСУ

В Туапсе специальные комиссии обследовали более 250 поврежденных помещений после атак беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«Продолжается работа трех комиссионных групп по осмотру пострадавших зданий. После атак обследовано 253 помещения», — отметил он.

До этого Сергей Бойко заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее женщинам запретили убирать мазут в Туапсе из-за репродуктивного здоровья.