Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В ВОЗ назвали число выявленных случаев хантавируса на судне MV Hondius

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил об 11 выявленных случаях хантавируса на MV Hondius
Global Look Press

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius было зафиксировано заражение хантавирусом. Трансляция его речи на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом велась в официальном аккаунте ВОЗ в соцсети Х.

По словам главы ВОЗ, все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна, девять из них подтверждены как случаи заражения вирусом Андес, а два других являются вероятными.

Гебрейесус отметил, что все предполагаемые и подтвержденные случаи носят единичный характер и находятся под тщательным медицинским контролем. Это, по его словам, исключает риск дальнейшего распространения вируса.

12 мая глава ВОЗ сообщил, что вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius привела к нервному срыву у некоторых пассажиров.

Он объяснил нервные срывы у пассажиров нахождением в течение длительного времени в ограниченном пространстве. Такая ситуация довольно сильно повлияла на их ментальное состояние.

До этого двенадцать работников медицинского центра Университета Радбауд в голландском городе Неймеген были отправлены на шестинедельный карантин. Причиной стало несоблюдение требований безопасности при взаимодействии с пациентом, у которого обнаружили хантавирус.

Ранее ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин эвакуированным с лайнера MV Hondius.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!