В ВОЗ назвали число выявленных случаев хантавируса на судне MV Hondius

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что у 11 пассажиров круизного лайнера MV Hondius было зафиксировано заражение хантавирусом. Трансляция его речи на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом велась в официальном аккаунте ВОЗ в соцсети Х.

По словам главы ВОЗ, все случаи выявлены среди пассажиров или членов экипажа судна, девять из них подтверждены как случаи заражения вирусом Андес, а два других являются вероятными.

Гебрейесус отметил, что все предполагаемые и подтвержденные случаи носят единичный характер и находятся под тщательным медицинским контролем. Это, по его словам, исключает риск дальнейшего распространения вируса.

12 мая глава ВОЗ сообщил, что вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius привела к нервному срыву у некоторых пассажиров.

Он объяснил нервные срывы у пассажиров нахождением в течение длительного времени в ограниченном пространстве. Такая ситуация довольно сильно повлияла на их ментальное состояние.

До этого двенадцать работников медицинского центра Университета Радбауд в голландском городе Неймеген были отправлены на шестинедельный карантин. Причиной стало несоблюдение требований безопасности при взаимодействии с пациентом, у которого обнаружили хантавирус.

Ранее ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин эвакуированным с лайнера MV Hondius.