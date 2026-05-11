Глава ВОЗ рекомендовал карантин для эвакуированных с лайнера с хантавирусом

Пассажирам, эвакуированным с круизного лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса, рекомендован карантин, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Наши рекомендации однозначны: начиная с 10 мая — 42 дня активного наблюдения, [то есть] 42 дня карантина», — сказал он.

Гебрейесус добавил, что карантин можно проводить дома или в спецучреждении. Глава ВОЗ подчеркнул, что организация не навязывает свои рекомендации странам.

Что такое хантавирус

Хантавирус чаще всего проявляется весной и в начале лета и может напоминать грипп. У заболевших резко повышается температура, появляется сильная головная боль, слабость, озноб и боли в мышцах и краснеют белки глаз. Когда симптомы усиливаются, отмечается покраснение верхней части тела, головы и шеи, на коже могут появляться кровоизлияния.

Главный признак, который развивается в первые несколько суток, — это резкое уменьшение количества мочи. Возможна сопутствующая тянущая боль в пояснице, которая характерна при поражении почек. Один из наиболее распространенных способов заражения связан с весенней уборкой на дачах.

«Страны руководствуются своими национальными рекомендациями и, исходя из оценки рисков, могут принимать соответствующие меры», — уточнил Гебрейесус.

4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Тогда было известно о восьми случаях заражения, трое человек не выжили. Позже число заразившихся увеличилось до девяти, а положительный результат теста выявили у бывшего пассажира судна.

10 мая власти Испании начали эвакуацию пассажиров круизного лайнера: первый самолет с 14 испанцами направили в мадридский госпиталь. По данным минздрава, среди них нет людей с симптомами инфекции, но до этого на судне выявили заболевших.

Ранее россиянин из экипажа лайнера MV Hondius остался на борту.

 
