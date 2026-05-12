Стало известно о нервном срыве у пассажиров круизного лайнера MV Hondius

Глава ВОЗ: хантавирус привел к нервному срыву у некоторых пассажиров MV Hondius
Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius привела к нервному срыву у некоторых пассажиров. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал британскому телеканалу Sky News.

Он объяснил нервные срывы у пассажиров нахождением в течение длительного времени в ограниченном пространстве. Такая ситуация довольно сильно повлияла на их ментальное состояние.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что принятое решение не заставлять пассажиров соблюдать изоляцию на судне и направить их в родные страны под наблюдением врачей является «наилучшим вариантом». Он выступил против дальнейшей изоляции людей на лайнере, назвав его слишком «жестоким».

11 мая представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова заявила на брифинге в Брюсселе, что степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается как низкая.

Ранее стало известно, что ученые расшифровали геном хантавирусов с лайнера MV Hondius.

 
