В Нидерландах ввели карантин для 12 медработников из-за хантавируса

В Нидерландах ввели карантин для медиков из-за нарушений в работе с хантавирусом

Двенадцать работников медицинского центра Университета Радбауд в голландском городе Неймеген отправлены на шестинедельный карантин. Причиной стало несоблюдение требований безопасности при взаимодействии с пациентом, у которого обнаружили хантавирус, сообщает портал Hart van Nederland.

Руководство больницы признало, что во время лечения конкретного пациента не были полностью выполнены установленные протоколы.

«Несмотря на то, что вероятность заражения крайне мала, соблюдение мер безопасности крайне важно для всех вовлеченных в процесс лечения. Мы сожалеем, что это произошло в нашем университетском медцентре», — прокомментировала ситуацию председатель правления клиники Бертин Лахёйс.

Отмечается также, что взятую у пациента кровь для лабораторных исследований следовало обрабатывать по более жесткой процедуре — «из-за особенностей вируса». Кроме того, в больнице указали, что утилизация биоматериалов была выполнена не в соответствии с действующими международными рекомендациями.

7 мая медицинский центр Университета Радбауд сообщил, что у одного из пациентов, эвакуированных с лайнера MV Hondius, тест на хантавирус оказался положительным. Соответствующее уведомление было передано пациенту. Он проходит лечение в одном из отделений больницы.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Всего заразились девять человек, троих спасти не удалось.

Ранее ВОЗ рекомендовала 42-дневный карантин эвакуированным с лайнера MV Hondius.