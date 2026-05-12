Стало известно, какие ранения получили дети во время стрельбы в кубанской школе

Baza: на Кубани во время стрельбы ученики школы получили ранения головы и живота

Дети, которые получили травмы во время стрельбы в школе Краснодарского края, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, во время инцидента пострадали два 15-летних школьника. Они получили ранения в голову и живот. Самому подозреваемому в нападении 16 лет.

Инцидент произошел в школе Гулькевичского района. Молодой человек с травматическим оружием смог пройти в учебное заведение, где открыл стрельбу и травмировал сверстников.

После произошедшего он якобы попытался скрыться, но подростка удалось поймать на одной из улиц города.

По словам главы региона, детям оказывают всю необходимую помощь, в том числе и психологическую.

Будет организована проверка, в рамках которой выяснят, каким образом юноша смог пронести в школу оружие.

До этого в Петербурге молодой человек случайно выстрелил в одноклассницу из ракетницы. Следователи установили, что молодой человек рылся в сумке и в какой-то момент она сработала, выстрелив в сидевшую рядом одноклассницу.

Ранее в Турции во второй раз за два дня произошла стрельба в школе.