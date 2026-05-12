Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Стало известно, какие ранения получили дети во время стрельбы в кубанской школе

Baza: на Кубани во время стрельбы ученики школы получили ранения головы и живота
Shutterstock/FOTODOM

Дети, которые получили травмы во время стрельбы в школе Краснодарского края, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, во время инцидента пострадали два 15-летних школьника. Они получили ранения в голову и живот. Самому подозреваемому в нападении 16 лет.

Инцидент произошел в школе Гулькевичского района. Молодой человек с травматическим оружием смог пройти в учебное заведение, где открыл стрельбу и травмировал сверстников.

После произошедшего он якобы попытался скрыться, но подростка удалось поймать на одной из улиц города.

По словам главы региона, детям оказывают всю необходимую помощь, в том числе и психологическую.

Будет организована проверка, в рамках которой выяснят, каким образом юноша смог пронести в школу оружие.

До этого в Петербурге молодой человек случайно выстрелил в одноклассницу из ракетницы. Следователи установили, что молодой человек рылся в сумке и в какой-то момент она сработала, выстрелив в сидевшую рядом одноклассницу.

Ранее в Турции во второй раз за два дня произошла стрельба в школе.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!