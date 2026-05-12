Суд арестовал экс-министра транспорта Тверской области по делу о взятках

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова по обвинению в получении взяток. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно решению суда, экс-министр будет находиться под стражей до 7 июля 2026 года.

6 мая стало известно об аресте бывшего первого заместителя генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Виктора Школыка по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

По данным правоохранителей, в 2022 году во время выполнения многомиллиардного договора по государственному оборонному заказу Школык дал указание начальнику Новороссийского филиала Дмитрию Таксиди заключить вне конкурса с коммерческой организацией договор субподряда на работы в городе.

До этого Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца бывшего министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева.

Ранее в Волгограде полицейские выявили коррупционное преступление в сфере ЖКХ.