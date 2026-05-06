Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Общество

Суд арестовал бывшего замглавы управления спецстроительства по делу о махинациях при госзаказе

Экс-замгендиректора ФГУП «ГУСС» Школыка взяли под стражу
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Бывший первый заместитель генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Виктор Школык арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного следственного управления Следственного комитета РФ.

«В ходе проведения комплекса следственных действий военными следователями СК России установлена причастность к совершению преступления бывшего первого заместителя генерального директора ФГУП «ГУСС» Виктора Школыка», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в 2022 году во время выполнения многомиллиардного договора по государственному оборонному заказу Школык дал указание начальнику Новороссийского филиала Дмитрию Таксиди заключить вне конкурса с коммерческой организацией договор субподряда на работы в городе.

В 2023 году Таксиди за взятку от представителя коммерческой организации заключил договор на 600 млн рублей. В результате условия договора остались невыполненными. Ущерб Минобороны оценивается как особо крупный, подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что по уголовному делу наложен арест на сумму около 170 млн рублей.

Что касается Таксиди, его уголовное дело расследуется. Он так же обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

Ранее экс-сотруднице Шереметьевской таможни дали 4,5 года тюрьмы за махинации с пошлинами.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!