Суд арестовал бывшего замглавы управления спецстроительства по делу о махинациях при госзаказе

Бывший первый заместитель генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС) Виктор Школык арестован по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главного следственного управления Следственного комитета РФ.

«В ходе проведения комплекса следственных действий военными следователями СК России установлена причастность к совершению преступления бывшего первого заместителя генерального директора ФГУП «ГУСС» Виктора Школыка», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в 2022 году во время выполнения многомиллиардного договора по государственному оборонному заказу Школык дал указание начальнику Новороссийского филиала Дмитрию Таксиди заключить вне конкурса с коммерческой организацией договор субподряда на работы в городе.

В 2023 году Таксиди за взятку от представителя коммерческой организации заключил договор на 600 млн рублей. В результате условия договора остались невыполненными. Ущерб Минобороны оценивается как особо крупный, подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что по уголовному делу наложен арест на сумму около 170 млн рублей.

Что касается Таксиди, его уголовное дело расследуется. Он так же обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

