Экс-главу министерства Удмуртии задержали по подозрению в аферах с субсидиями

Экс-министра Удмуртии задержали по делу о превышении полномочий
Экс-глава министерства Удмуртии задержан за превышение полномочий, ущерб превысил 40 млн. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в мессенджере Max.

В ведомстве заявили, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике установили причастность 49-летнего жителя Ижевска, экс-руководителя одного из министерств региона, в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2024 года гражданин, занимая пост министра, принимал решения о предоставлении субсидий на возмещение затрат, понесенных при реализации инвестиционных проектов. В результате его деятельности государству был нанесен ущерб в более чем 40 млн рублей.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), по статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

До этого сообщалось о задержании мэра Уфы Ратмира Мавлиева по делу о продаже земельного участка.

Ранее задержали вице-мэра Челябинска по делу о махинациях.

 
