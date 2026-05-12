Арестованного мэра Уфы увезли в больницу

Находящегося под домашним арестом мэра Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Марат Самойлов.

«Супруга сказала, что он (Мавлиев. ― прим. ред.) из-за переживаний жаловался на сердце, у него было плохое самочувствие», ― уточнил юрист.

6 мая по решению суда обвиняемого в получении взятки Мавлиева отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. По словам Самойлова, чиновник не признает вину в получении взятки и превышении полномочий, а также сотрудничает со следствием.

30 апреля Мавлиева арестовали. Его и еще трех фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м, расположенного на территории санатория «Радуга».

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

Ранее вышедший из СИЗО мэр Уфы захотел помолиться и поблагодарить Путина.