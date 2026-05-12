На Сахалине туристку эвакуировали с подножия горы Крузенштерна

Спасатели эвакуировали туристку, которой стало плохо у подножия горы Крузенштерна на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«При следовании по маршруту в районе подножия горы Крузенштерна от руководителя зарегистрированной туристической группы поступило сообщение о том, что при движении одной участнице стало плохо, самостоятельно передвигаться дальше не может», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что вертолет Ми-8 вылетел к туристам. Специалисты доставили гражданку в аэропорт Южно-Сахалинска, где пострадавшую передали медикам.

Уточняется, что в спасательной операции участвовали шесть сотрудников МЧС.

Незадолго до этого сообщалось, что на Сахалине группа туристов подала сигнал бедствия перед началом подъема на гору Крузенштерн. Девушка, которая находилась в составе, почувствовала себя плохо и начала терять сознание. Туристы приняли решение связаться со спасателями.

До этого в Челябинской области сотрудники МЧС эвакуировали туристку из Санкт-Петербурга, которая сломала ногу в походе в районе горы Нургуш и не смогла завершить маршрут.

Ранее мужчина сорвался ночью со скалы на Южном Урале и чудом выжил.

 
