На Сахалине группа туристов подала сигнал бедствия

На Сахалине туристы подали сигнал бедствия у подножья горы Крузенштерн. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, группа двигалась по маршруту и скоро должна была начать подъем.

«Еще у подножья девушка, которая находилась в составе, почувствовала себя плохо и начала терять сознание. Туристы приняли решение подать сигнал бедствия и связаться со спасателями», — говорится в публикации.

Вертолет вылетел к месту инцидента. В настоящее время участников группы, которая, по данным SHOT, была зарегистрирована в МЧС, разыскивают с воздуха.

7 мая спасатели эвакуировали с горы Эльбрус 61-летнего туриста, получившего травму ноги. Как уточняется, мужчина не регистрировался перед тем, как отправиться на восхождение.

До этого в Челябинской области сотрудники МЧС эвакуировали туристку из Санкт-Петербурга, которая сломала ногу в походе в районе горы Нургуш и не смогла завершить маршрут.

Ранее пропавших в Карачаево-Черкесии туристок нашли спустя сутки на озере Любви.