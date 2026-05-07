С уральского хребта Нургуш эвакуировали пострадавшую туристку

В Челябинской области спасатели эвакуировали туристку из Санкт-Петербурга, которая сломала ногу в походе в районе горы Нургуш и не смогла завершить маршрут. Об этом сообщает ГУ МЧС по Челябинской области на своей странице в VK.

Группа путешественников отправилась вышла на маршрут 4 мая. Одна из туристок оступилась и сломала лодыжку, после чего больше не могла самостоятельно передвигаться. Ее спутники передали координаты спасателям Златоустовского поисково-спасательного отряда, которые оперативно выехали к месту происшествия.

Пострадавшую эвакуировали с помощью квадроцикла до кордона «У трех вершин» — это популярная точка старта маршрутов в нацпарке «Зюраткуль», — где передали бригаде скорой медицинской помощи. Завершив работы, спасатели вернулись в отряд около 22:00 по местному времени.

Хребет Нургуш в нацпарке «Зюраткуль» — одна из высочайших вершин Южного Урала: Большой Нургуш достигает 1406 м и является высшей точкой региона. Туристов привлекают туда живописные панорамы озера Зюраткуль, альпийские луга и каменные россыпи (курумники). Длина популярного маршрута на вершину составляет около 13 км в одну сторону.

Склоны хребта покрыты крупными глыбами, которые становятся скользкими в дождь. На плато часто опускается густой туман, в котором легко заблудиться, случаются резкие перепады температур и сильный ветер.

В челябинском ГУ МЧС в связи с происшествием с петербургской туристкой напомнили, что при прохождении маршрутов важно реально оценивать свои силы и физическую подготовку, выбирать удобную и подходящую обувь, соблюдать осторожность на сложных участках и быть готовыми к изменению условий на местности.

Ранее мужчина сорвался ночью со скалы на Южном Урале и чудом выжил.