Мужчина сорвался ночью со скалы на Южном Урале и чудом выжил

В Челябинской области спасли мужчину, который упал со скалы во время похода
В Челябинской области спасли мужчину, сорвавшегося со скал во время похода. Об этом сообщили в поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел 25 апреля вечером: в 22:03 на пульт Кыштымского поисково-спасательного отряда поступил сигнал о падении человека с высоты в районе Аракульских Шихан — гранитном скальном массиве на севере области.

Пострадавший получил ссадины и травмы, но оставался в сознании. В темноте спасатели оперативно выехали на место, оказали первую помощь и с помощью спинального щита и альпинистского снаряжения подняли его на 12 метров.

Через несколько часов мужчину передали бригаде скорой. К 4:00 утра спасатели вернулись в отряд. В каком состоянии сейчас находится пострадавший, не уточняется.

Ранее двое туристов нашли пострадавшую альпинистку по кровавому следу и спасли.

 
