Пропавших в Карачаево-Черкесии туристок нашли спустя сутки на озере Любви

Две туристки из Астраханской области, пропавшие в горах Карачаево-Черкесии, найдены живыми. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Уточняется, что поиски девушек велись сутки. В результате их обнаружили на озере Любви в Архызе. В медицинской помощи они не нуждаются. Сейчас спасатели сопровождают их в село Маруха.

Об исчезновении девушек в горах Карачаево-Черкесии стало известно 5 мая. Незадолго до этого они дозвонились до родственников, сообщив, что не могут спуститься обратно ввиду погодных условий, и попросили позвонить в МЧС. После этого они перестали выходить на связь. Следователи организовали проведение процессуальной проверки по факту безвестного исчезновения девушек.

В МЧС заявили, что туристический маршрут, который был заявлен при регистрации, не является технически сложным. Одной из последних точек маршрута было озеро Любви на высоте 2400 метров, а потом спуск в Архыз. По преданию, если искупаться в этом озере и бросить монетку, то вскоре можно найти жениха. В разговоре с журналистами мать одной из девушек рассказала, что они опытные туристки, которые ранее неоднократно ходили в горы. В частности, ее дочь уже бывала в горах Карачаево-Черкесии, а также ездила на Алтай и в Хибины.

