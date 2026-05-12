В Хостинском районе Сочи горят лес и дом

«ЧП Сочи»: в Кудепсте в лесном массиве загорелся дом
В лесном массиве в Сочи начался сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По словам очевидцев, пожар вспыхнул в Кудепсте Хостинского района Сочи. Загорелся расположенный в лесу дом.

11 мая стало известно, что в Грозном в Чечне загорелся жилой девятиэтажный дом.

В этот же день сообщалось, что площадь обширного лесного пожара в американском штате Флорида увеличилась почти до двух тысяч гектаров, и локализован он всего лишь на 20%,

Накануне пожар произошел в поселке Бисерть в Свердловской области. Огонь охватил семь частных домов. Распространению пламени способствовали плотная застройка и сильный ветер с порывами до 20 м/с. По его данным, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия находились более 60 сотрудников экстренных служб и 18 единиц специальной техники.

Ранее под Улан-Удэ вспыхнул крупный лесной пожар.

 
