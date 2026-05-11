Пожар во Флориде из-за сильного ветра разросся почти до двух тысяч гектаров

Площадь лесного пожара в американском штате Флорида увеличилась почти до двух тысяч гектаров, и локализован он всего лишь на 20%, сообщает FOX News со ссылкой на местную Лесную службу.

По данным ведомства, пожар продолжает распространяться, однако экстренным службам удалось частично взять ситуацию под контроль. В тушении задействовано более 10 бригад пожарных. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные службы призвали местных жителей избегать районов, затронутых огнем.

Ситуация усложняется погодными условиями: в штате долгое время не было осадков, а сейчас поднялся довольно сильный ветер, способствующий ускоренному распространению огня.

Пожары бушуют в окрестностях Майами и в западной части округа Бровард, где дым от крупного возгорания в Эверглейдс достиг жилого района Холли-Лейк. Власти призвали местных жителей следить за экстренными сообщениями, не открывать окна в домах и по возможности проводить минимальное количество времени на улице, чтобы не подвергаться вредному воздействию продуктов горения.

Ранее под Улан-Удэ вспыхнул крупный лесной пожар.

 
