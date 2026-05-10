В Свердловской области загорелись семь частных домов

Пожар в 800 квадратных метров произошел в поселке Бисерть под Екатеринбургом
Огонь охватил семь частных домов в поселке Бисерть в Свердловской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Распространению пламени способствуют плотная застройка и сильный ветер с порывами до 20 м/с», — говорится в публикации.

К текущему момент площадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия находятся более 60 сотрудников экстренных служб и 18 единиц специальной техники.

Telegram-канал «Екатеринбург №1» написал, что в связи с пожаром в гостинице «Увал» открыли пункт временного размещения (ПВР). В материале приводятся слова губернатора региона Дениса Паслера, который заверил, что ситуация находится под контролем.

Правительство Свердловской области в Telegram-канале заявило, что никто из людей не пострадал. Глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева в своем Telegram-канале рассказала, что лично прибыла на место ЧП. По ее словам, для координации работы огнеборцев в воздух был поднят беспилотник МЧС России, поэтому беспокоиться при его виде не стоит.

«Я и сотрудники администрации работаем непосредственно в зоне ЧС. Мы обходим дома, помогаем жителям, разносим питьевую воду и оказываем адресную помощь всем, кому она сейчас необходима», — подчеркивается в заявлении.

Суровцева добавила, что пока никто из жителей не обращался в ПВР.

Ранее в Дагестане из-за взрыва газового баллона загорелись несколько жилых домов.

 
