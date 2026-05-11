В Москве эвакуируют жителей 9-этажного дома на Андропова

В Москве произошло возгорание в 9-этажном доме на проспекте Андропова — жителей эвакуируют. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Пожар на 5 этаже, из окон валит огонь и черный дым. Сейчас спасатели эвакуируют людей из квартир на верхних этажах, в том числе детей», — говорится в посте.

Других подробностей, как и комментариев от МЧС столицы, на момент публикации нет.

Накануне огонь охватил семь частных домов в поселке Бисерть в Свердловской области. Распространению пламени способствали плотная застройка и сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщал Telegram-канал 112. По его данным, п лощадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия находились более 60 сотрудников экстренных служб и 18 единиц специальной техники.

Telegram-канал «Екатеринбург №1» написал, что в связи с пожаром в гостинице «Увал» открыли пункт временного размещения. В материале приводятся слова губернатора региона Дениса Паслера, который заверил, что ситуация находится под контролем.

Правительство Свердловской области заявило, что никто из людей не пострадал. Глава Бисертского муниципального округа Валентина Суровцева рассказала, что лично прибыла на место ЧП. По ее словам, для координации работы огнеборцев в воздух был поднят беспилотник МЧС России, поэтому беспокоиться при его виде не стоит.

Ранее в Дагестане из-за взрыва газового баллона загорелись несколько жилых домов.