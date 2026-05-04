В Дагестане из-за взрыва газового баллона загорелись несколько жилых домов

Огонь охватил пять частных жилых домов в селе Кунды в Лакском районе Дагестана. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба районной администрации.

По данным властей, пожар начался в одном из зданий из-за взрыва газового баллона. В тот момент внутри находился один человек, он успел выбежать на улицу и не пострадал. Впоследствии пламя перекинулось на другие строения, жильцов в них не было.

В заявлении подчеркивается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В том числе к ликвидации пожара привлекли огнеборцев из Левашинского и Акушинского районов.

«Пожар локализован. Пострадавших <...> нет», — утверждается в публикации.

Из нее следует, что в связи с возгоранием было принято решение частично отключить свет.

