Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Дагестане из-за взрыва газового баллона загорелись несколько жилых домов

Пять частных домов загорелись в Лакском районе Дагестана из-за газового баллона
Shutterstock

Огонь охватил пять частных жилых домов в селе Кунды в Лакском районе Дагестана. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба районной администрации.

По данным властей, пожар начался в одном из зданий из-за взрыва газового баллона. В тот момент внутри находился один человек, он успел выбежать на улицу и не пострадал. Впоследствии пламя перекинулось на другие строения, жильцов в них не было.

В заявлении подчеркивается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В том числе к ликвидации пожара привлекли огнеборцев из Левашинского и Акушинского районов.

«Пожар локализован. Пострадавших <...> нет», — утверждается в публикации.

Из нее следует, что в связи с возгоранием было принято решение частично отключить свет.

17 апреля в селе Шалинское в Красноярском крае из-за детской шалости чуть не сгорел частный жилой дом. Как рассказали в региональном управлении МЧС России, двое несовершеннолетних играли со спичками и подожгли матрас в одной из комнат. Из-за распространившегося дыма проснулась их мать, которая позвонила в экстренные службы и вместе с детьми выбралась на улицу. Пожарные прибыли на место через четыре минуты, еще через 17 минут огонь был потушен.

Ранее в частном жилом доме в Амурской области произошел пожар из-за неосторожного курения.

 
Теперь вы знаете
Удар дрона по многоэтажке в Москве, льготы пенсионерам и самые востребованные языки. Что нового к утру 4 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!