В Непале загорелся пассажирский самолет, прибывший из Турции

Пассажирский самолет загорелся при посадке в аэропорту Катманду. Об этом сообщает Nepal News.

Воздушное судно, следовавшее из Стамбула в непальскую столицу, принадлежит компании Turkish Airlines. По информации журналистов, во время посадки у лайнера загорелись колеса.

На борту находились 277 пассажиров, включая четверых детей. Людей успешно эвакуировали, но некоторые из них во время спасательной операции получили незначительные травмы.

«В настоящее время пожар локализован с помощью огнетушителей. <...> Все пассажиры самолета находятся в безопасности», — говорится в материале.

На фоне произошедшего в аэропорту Катманду приостановили обслуживание международных рейсов.

26 апреля в аэропорту Дели у пассажирского самолета загорелся двигатель. СМИ писали, что воздушное судно должно было отправиться из Индии в Швейцарию. Однако в момент разбега один из двигателей лайнера оказался охвачен огнем, поэтому пилотам пришлось прервать вылет. Находившихся на борту людей эвакуировали, у шести из них диагностировали травмы.

Ранее в аэропорту в индийском Мумбаи произошел пожар.

 
