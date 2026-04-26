В Индии у взлетавшего пассажирского самолета загорелся двигатель

Economic Times: люди пострадали при возгорании двигателя самолета в Индии

Шесть человек пострадали из-за возгорания двигателя пассажирского самолета в аэропорту Дели. Об этом сообщило индийское издание Economic Times.

По информации журналистов, лайнер должен был отправиться в Цюрих на севере Швейцарии. Однако в момент разбега загорелся один из двигателей, и пилотам пришлось прервать вылет. Находившихся на борту людей эвакуировали, нескольким пассажирам потребовалась госпитализация.

«Швейцарский рейс <...> был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту имени Индиры Ганди рано утром в воскресенье (26 апреля. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

