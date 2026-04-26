Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Индии у взлетавшего пассажирского самолета загорелся двигатель

Nicolas Economou/ZUMAPRESS/Global Look Press

Шесть человек пострадали из-за возгорания двигателя пассажирского самолета в аэропорту Дели. Об этом сообщило индийское издание Economic Times.

По информации журналистов, лайнер должен был отправиться в Цюрих на севере Швейцарии. Однако в момент разбега загорелся один из двигателей, и пилотам пришлось прервать вылет. Находившихся на борту людей эвакуировали, нескольким пассажирам потребовалась госпитализация.

«Швейцарский рейс <...> был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту имени Индиры Ганди рано утром в воскресенье (26 апреля. — «Газета.Ru»)», — говорится в материале.

22 апреля газета The New York Post написала, что в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке едва не столкнулись два самолета, заходившие на посадку. Рейсы авиакомпаний American Airlines и Air Canada приблизились к взлетно-посадочной полосе и пролетели опасно близко друг от друга. Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют о том, что самолет первой компании сделал «повторный круг» и отклонился от «предполагаемого маршрута захода», таким образом свернув прямо на маршрут второго рейса.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!