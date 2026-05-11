Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Самолет Turkish Airlines загорелся в аэропорту Непала при посадке

Летевший из Стамбула турецкий самолет загорелся при посадке в столице Непала
Максим Блинов/РИА Новости

При посадке в аэропорту столицы Неапала Катманду загорелся летевший из Стамбула самолет авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает газета Kathmandu Post.

По имеющейся информации, в ходе посадки в международном аэропорту Трибхуван у лайнера лопнула шина. В результате этого произошло возгорание.

На борту самолета находились от 284 до 289 человек, в том числе 11 членов экипажа. Все они эвакуировались по аварийным выходам, пострадавших нет. Власти начали расследование происшествия.

26 апреля стало известно, что шесть человек пострадали из-за возгорания двигателя пассажирского самолета в аэропорту индийской столицы Дели.

22 апреля газета The New York Post сообщила, что в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке едва не столкнулись два самолета, заходившие на посадку.

Новость дополняется.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!