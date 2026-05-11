Самолет Turkish Airlines загорелся в аэропорту Непала при посадке

Летевший из Стамбула турецкий самолет загорелся при посадке в столице Непала

При посадке в аэропорту столицы Неапала Катманду загорелся летевший из Стамбула самолет авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщает газета Kathmandu Post.

По имеющейся информации, в ходе посадки в международном аэропорту Трибхуван у лайнера лопнула шина. В результате этого произошло возгорание.

На борту самолета находились от 284 до 289 человек, в том числе 11 членов экипажа. Все они эвакуировались по аварийным выходам, пострадавших нет. Власти начали расследование происшествия.

