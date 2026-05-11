В Госдуме объяснили изменения в квитанциях за услуги ЖКХ

Кошелев: изменения в квитанциях за услуги ЖКХ не повлияют на сумму начислений

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости объяснил корректировку формулировок в квитанциях за услуги ЖКХ.

Он отметил, что россияне в своих обращениях сообщают, что термин «приватизированная собственность» в платежках за коммуналку заменен на «частную». По словам парламентария, такая корректировка была совершена с целью унификации данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и квитанциях.

Как пояснил политик, ранее использовавшееся понятие «приватизированная» описывало процесс получения жилья, а «частная собственность» — это установленный юридический статус, который обозначает право владения, пользования и распоряжения. Согласно закону, имущество, которое принадлежит гражданам, является именно частной собственностью, уточнил он.

Кошелев подчеркнул, что эта замена терминов никак не отразилась на размере начислений за ЖКУ, поскольку расчеты зависят от площади квартиры, количества проживающих и показаний приборов учета, а не от того, как именно был получен объект недвижимости - приватизирован, приобретен или подарен.

С 1 апреля в России изменились правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ключевое нововведение — это перенос сроков оплаты ЖКУ на период до 15 числа каждого месяца. Если этого не сделать вовремя, то жильцу начнут начислять пени.

Квитанции стали более детализированными, теперь в них включают отдельные начисления за разные виды услуг, оказанные разными организациями. Кроме того, отдельные строки отвели под обслуживание и содержание общего имущества.

Также в платежки включают информацию о задолженностях, чтобы подтолкнуть владельцев квартир погасить долги.

Ранее россияне рассказали, сколько платят за услуги ЖКХ.