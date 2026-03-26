Россиянам напомнили о ключевых изменениях в сфере ЖКХ с 1 апреля

360.ru: в РФ с 1 апреля в силу вступят новые правила оплаты ЖКУ
Александр Авилов/Агентство «Москва»

В России с 1 апреля изменятся правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Ключевое нововведение – это перенос сроков оплаты ЖКУ на период до 15 числа каждого месяца. Если этого не сделать вовремя, то жильцу начнут начислять пени. Кроме того, изменятся сами платежки, уточняет 360.ru.

Хотя формально правила в ступили в силу в марте, россияне почувствуют изменения в апреле при получении платежек с новым оформлением. Теперь квитанции будут более детализированными, в них будут включены отдельные начисления за разные виды услуг, оказанные разными организациями. Кроме того, отдельные строки отведут под обслуживание и содержание общего имущества.

Также в платежки включат информацию о задолженностях, чтобы подтолкнуть владельцев квартир погасить долги. Если речь идет о злостных неплательщиках, то их сначала уведомят о неуплате, предложив погасить крупный долг в рассрочку, а уже после этого будут приниматься меры с обращением в суд и отключением ресурсов.

Кроме того, передавать показания счетчиков с апреля нужно будет с 20-го по 25-е число каждого месяца. При пропуске этого периода начисление проведут по среднемесячному показателю за полгода, тогда как раньше расчет проводили по нормативу – он был выше фактического потребления, отмечают эксперты.

Коммунальщики советуют россиянам вовремя проверять исправность и сроки эксплуатации счетчиков, так как в противном случае есть риск попасть под повышенные тарифы.

В ОП РФ до этого сообщили, что до 1 января 2027 года пени за просроченную оплату услуг ЖКХ будут начисляться с 31-го дня просрочки исходя из размера минимальной ключевой ставки. Размер составляет 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга в день. С 91-го дня просрочки начинает действовать повышенная ставка: 1/130 ставки рефинансирования.

В Госдуме ранее предложили ликвидировать дискриминацию при оплате коммуналки.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

