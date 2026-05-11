Глава района Киева призвал «подготовиться к апокалипсису» и вырыть уличные туалеты

Глава Деснянской районной администрации Киева Дмитрий Бахматов отреагировал на хейт, который обрушился на него после предложения копать в украинской столице туалеты с выгребными ямами. Видео с его комментарием опубликовала «Страна.ua».

Чиновник заявил, что критика этого предложения его не волнует. При этом он использовал нецензурную лексику.

По мнению Бахматова, Киев «не подготовился к апокалипсису».

«Вы хотели, чтобы весь район выливал дерьмо на улицу? Лучше построить нормальные чистые сельские туалеты. Этой зимой все это может повториться», — заявил он.

В январе 2026 года Бахматов допустил, что в Киеве могут начать рыть уличные туалеты, если замерзнет трубопровод. Горожанам пришлось скупать в магазинах наполнители для кошачьих туалетов из-за проблем с канализацией в домах на фоне энергетического кризиса. Бахматов обвинил в такой ситуации мэра Киева Виталия Кличко, который не предусмотрел туалеты на случай замерзания трубопровода в городе.

Ранее киевлянам пришлось жарить кирпичи из-за блэкаута.

 
