Спасатели нашли застрявших на Эльбрусе туристов

МЧС: спасатели начали спуск двух туристов, застрявших на Эльбрусе
Спасатели нашли туристов, застрявших на Эльбрусе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве заявили, что туристы в удовлетворительном состоянии. Спасатели начали спускать их с горы.

Накануне на Эльбрусе пропали два туриста. Они могли находиться на высоте 5,1 тыс. м. Сейчас на горе морозная погода, поэтому спасатели во время поисков старались действовать максимально быстро.

Эльбрус — самая высокая горная вершина (5 642 метра) России и Европы, если проводить границу между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Гора включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Ее пытаются покорить тысячи альпинистов.

Однако восхождение на Эльбрус может быть опасным из-за специфического географического положения горы и непредсказуемой погоды. Так, на этой неделе оттуда эвакуировали 61-летнего туриста с травмой ноги.

