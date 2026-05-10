В Колумбии раскрыли убийство россиянина, пропавшего во время свидания

В Колумбии раскрыто убийство российского туриста, который пропал в октябре прошлого года в Картахене. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По версии местной прокуратуры, мафиози похитили мужчину, задушили его, а затем подожгли тело на ферме в пригороде Турбако. Руководство операцией осуществлял главарь банды по кличке Кампанита, отдавая приказы прямо из тюрьмы.

Как выяснили правоохранители, россиянин познакомился на сайте с девушкой, которая пригласила его на прогулку. Во время свидания колумбийка предложила уединиться, пара вызвала такси и уехала.

Через несколько минут машина остановилась, спутница россиянина выскочила из салона, а на ее место сели трое мужчин. Как позже установили следователи, за рулем также находился член преступной группировки.

Жертву отвезли в пригород, где пытали, требуя драгоценности и данные банковских карт. Поняв, что российские карты не работают, злоумышленники стали взламывать телефон жертвы, затем нанесли мужчине несколько ударов ножом и задушили. Чтобы скрыть следы, преступники подожгли тело и бросили его на территории фермы.

Жертвами банды ранее становились туристы из Канады, Мексики и Бразилии. Большинство участников группировки уже задержаны и заключены под стражу, расследование продолжается.

