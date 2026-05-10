На Эльбрусе пропали двое туристов

На горе Эльбрус пропали два туриста. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По имеющейся информации, они могут находиться на высоте 5100 метров. Сейчас на Эльбрусе стоит морозная погода, поэтому начавшие поисковую операцию спасатели стараются действовать максимально быстро.

7 мая сообщалось, что сотрудники МЧС эвакуировали с Эльбруса 61-летнего туриста, получившего травму ноги. На месте работали 15 спасателей ведомства, использовались три единицы техники.

Эльбрус — самая высокая горная вершина (5 642 метра) России и Европы при условии проведения границы между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Гора включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Ее пытаются покорить тысячи альпинистов. Однако восхождение на Эльбрус может быть опасным из-за специфического географического положения горы и непредсказуемой погоды.

Ранее 25 альпинистов застряли на Эльбрусе после обрыва канатной дороги.