Москвичка на иномарке перепутала педали и влетела в ресторан

Shot: москвичка на Nissan Murano влетела в ресторан возле МГУ
Telegram-канал «SHOT»

Автомобиль Nissan Murano на высокой скорости врезался в ресторан, расположенный рядом с Московским государственным университетом (МГУ). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщается, что легковушка протаранила здание на Университетском проспекте. Обошлось без пострадавших, повреждение получил лишь сам автомобиль и суши-бар.

Источник полагает, что водитель перепутала педали газа и тормоза. Официальной информации от ведомств по данному инциденту пока не поступало.

В прошлом месяце в центре столицы иномарка разбилась, влетев в здание. Авария произошла на Большой Грузинской улице. В результате ДТП один человек получил травмы.

7 апреля в Москве такси врезалось в автозак, который вез двух арестованных. Одной из пассажирок автозака оказалась 20-летняя девушка, которую арестовали в марте. Известно, что нарушительница пыталась нанести 59-летней женщине травмы, несовместимые с жизнью. Вторая пассажирка автозака — 48-летняя женщина, которую задержали за мошеннические действия. В момент ДТП она ударилась головой.

