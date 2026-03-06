Размер шрифта
Общество

В Москве произошло ДТП с участием трамвая

Трамвай врезался в автомобиль на юге Москвы
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Авария с участием трамвая и легкового автомобиля произошла на юге Москвы, движение общественного транспорта в настоящее время восстановлено. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного метрополитена.

ДТП произошло 6 марта около 13:50 на Чертановской улице из-за того, что водитель автомобиля на перекрестке не уступил дорогу трамваю, который следовал по маршруту № 16.

В результате аварии никто не пострадал. В настоящее время движение трамваев на Чертановской улице осуществляется в штатном режиме, обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

4 марта в Москве столкнулись два автомобиля. Одна из машин, в салоне которой находились дети, перевернулась и начала дымиться.

3 марта в Алтайском крае иномарка врезалась в школьный автобус с детьми. Водитель автомобиля и трое детей получили легкие травмы. Пострадавших в аварии детей отпустили домой на амбулаторное наблюдение. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, поскольку он выехал на встречную полосу движения.

Ранее в Москве пьяный водитель сбил девочку.

 
